Про це повідомила Миколаївська ОВА у фейсбуці.

Зранку 31 травня окупанти обстрілювали Миколаїв касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" і ствольної далекобійної артилерії "Піон". Унаслідок цього ніхто не постраждав.

У Баштанському районі вдень і вночі 31 травня росіяни відкрили вогонь по Широківській громаді. Від обстрілу згоріли гараж і комбайн. Гатили переважно за межами населених пунктів.

"Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Одна людина загинула. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється", - зазначили в ОВА.

Уранці 31 травня росіяни обстріляли Первомайське й Білозірку, де частково зруйнували ковбасний цех. Під вогнем опинилася Шевченківська громада.

"Зокрема, одне із селищ було обстріляно зі ствольної артилерії великих калібрів. Один снаряд розірвався у дворі багатоповерхівки. Повністю знищено господарчу споруду, пошкоджено гаражі, перебиті мережі електропостачання, у багатьох будинках вибиті шибки. Декілька снарядів розірвалися на городах приватних домогосподарств. Вогонь ворог вів з окупованих територій Херсонської області", - зауважили в адміністрації.

З 4:50 1 червня росіяни відкривали вогонь по Очакову, зруйнувавши та пошкодивши будинки й поранивши людину. У Первомайському та Вознесенському районах день і ніч минули відносно спокійно.

Голова облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва повідомила в телеграмі про 22 постраждалих від російського обстрілу Миколаївщини за добу.

"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 22 людини. На щастя, дітей серед постраждалих немає", - зауважила вона.

Постраждалих ушпиталили, їм надають медичну допомогу.

Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 256 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 26 постраждалих отримало допомогу амбулаторно.

31 травня писали, що Росія продовжує інтенсивно обстрілювати Миколаїв і область, за добу 30 травня на Миколаївщині поранено 14 людей.

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