Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог постійно обстрілює Миколаїв, села та містечка, які знаходяться поблизу Миколаєва. Це постійна його тактика - бити по цивільному населенню, по житлових кварталах. Ситуація напружена. Ворог поки концентрується. Основні його завдання - це робота на Сході по виходу на адмінкордони. Ми бачимо, що у них все туго йде. Ворог може у будь-який момент перенаправити свої зусилля на Південь", - наголосив Костенко.

Також полковник СБУ додав, що ворог буде намагатися "продавити" Схід.

"Я вважаю, що він буде намагатися продавити до кінця Схід, але є інформація, що ворог починає перекидати на Південь більше важкої техніки. Це може сприяти тому, що наші війська вибили та спалили багато їхньої техніки, для концентрації військ та для подальшого прориву. Ворог намагається нарощувати достатньо сил й засобів, щоб мати можливість піти на Миколаїв та Одесу", - підкреслив Костенко.