Про це повідомляє talkSPORT.

Ентоні Джошуа запросив до свого тренувального табору, який присвячений бою з Олександром Усиком, 8 спаринг-партнері. Серед боксерів є бахрейнський боксер російського походження Даніс Латипов, він є етнічним татарином.

На рахунку 31-річного Латипова є один професійний бій. Етнічний росіянин став громадянином Бахрейна у 2019-му.

Того ж року Латипов програв українцю Цотне Рогаві на турнірі в Одесі.

Уродженець Башкортостану також брав участь в Олімпіаді-2020, де поступився у першому поєдинку.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

3 серпня легендарний американський боксер Майк Тайсон заявив, що задля перемоги над українцем Олександром Усиком британцю Ентоні Джошуа слід перетворити поєдинок на бійку.

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