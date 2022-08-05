Боксер російського походження допомагає Джошуа готуватись до бою з Усиком
Британець Ентоні Джошуа завдяки спарингам з бахрейнцем російського походження готується до бою-реваншу з Олександром Усиком
Про це повідомляє talkSPORT.
Ентоні Джошуа запросив до свого тренувального табору, який присвячений бою з Олександром Усиком, 8 спаринг-партнері. Серед боксерів є бахрейнський боксер російського походження Даніс Латипов, він є етнічним татарином.
На рахунку 31-річного Латипова є один професійний бій. Етнічний росіянин став громадянином Бахрейна у 2019-му.
Того ж року Латипов програв українцю Цотне Рогаві на турнірі в Одесі.
Уродженець Башкортостану також брав участь в Олімпіаді-2020, де поступився у першому поєдинку.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.
- 3 серпня легендарний американський боксер Майк Тайсон заявив, що задля перемоги над українцем Олександром Усиком британцю Ентоні Джошуа слід перетворити поєдинок на бійку.
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