Тайсон порадив Джошуа, як перемогти Усика
Легендарний американський боксер Майк Тайсон заявив, що задля перемоги над українцем Олександром Усиком британцю Ентоні Джошуа слід перетворити поєдинок на бійку
Про це повідомляє Boxing Social.
"Джошуа необхідно його виснажити, тому що цей хлопець дуже плавний, він багато рухається. Не можна просто боксувати з ним, адже він його переграє. По Усику дуже важко влучити. Стиль таких елітних боксерів-аматорів складний для хлопців на зразок Джошуа, тому що вони надто багато рухаються та фінтять", - сказав Тайсон.
Він додав, що британцю необхідно використовувати свої найкращі якості та перевагу в потужності.
"Джошуа небезпечний, тому що він як і раніше, вчиться. Йому не можна просто фінтити і постійно використовувати джеб, треба перетворити бій на бійку. Джошуа потрібно трохи підвищити темп. Він має дуже великий потенціал. Тому бій з Джошуа не стане легкою прогулянкою для Усика", - переконаний Тайсон.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.
Майк Тайсон є колишнім абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.
- 2 липня Майк Тайсон назвав Олександра Усика фаворитом у другому поєдинку проти Ентоні Джошуа.
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