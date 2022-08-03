Про це повідомляє Boxing Social.

"Джошуа необхідно його виснажити, тому що цей хлопець дуже плавний, він багато рухається. Не можна просто боксувати з ним, адже він його переграє. По Усику дуже важко влучити. Стиль таких елітних боксерів-аматорів складний для хлопців на зразок Джошуа, тому що вони надто багато рухаються та фінтять", - сказав Тайсон.

Він додав, що британцю необхідно використовувати свої найкращі якості та перевагу в потужності.

"Джошуа небезпечний, тому що він як і раніше, вчиться. Йому не можна просто фінтити і постійно використовувати джеб, треба перетворити бій на бійку. Джошуа потрібно трохи підвищити темп. Він має дуже великий потенціал. Тому бій з Джошуа не стане легкою прогулянкою для Усика", - переконаний Тайсон.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

Майк Тайсон є колишнім абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

2 липня Майк Тайсон назвав Олександра Усика фаворитом у другому поєдинку проти Ентоні Джошуа.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb