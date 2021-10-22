Боксер, який битиметься за "спадок" Ломаченка, пояснив, чому вважає Лопеса фальшивкою
Австралійський боксер Джордж Камбосос заявив, що поведінка американця Теофімо Лопеса свідчить, що він не харизматичний боєць, а фальшивка
Про це повідомляє Neos Kosmos.
За словами Камбососа, який 27 листопада битиметься з Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг), американець намагається здаватися харизматичним, але не є таким, адже його заяви постійно суперечать одна одній.
"Просто подивіться на те, як Лопес поводиться та що він говорить. Я вважаю його дуже несправжнім. Спочатку він говорить одне та намагається бути дуже релігійним, а потім переписує сценарій та каже речі, які цьому суперечать. Вся харизма Лопеса - це фейк. На пресконференції я заглянув йому в душу та точно побачив, з якого тіста він зроблений", - сказав Камбосос.
У жовтні 2020 року Теофімо Лопес завдав поразки українцю Василю Ломаченку в поєдинку за титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Бій Лопес - Камбосос відбудеться 27 листопада. Василь Ломаченко 11 грудня зустрінеться з Річардом Коммі з Гани.
- 21 листопада стало відомо, що Теофімо Лопес захищатиме звання абсолютного чемпіона світу в поєдинку проти Джорджа Камбососа 27 листопада.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.47
-
EUR
Купівля 30.38Продаж 30.77
- Актуальне
- Важливе