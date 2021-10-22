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Боксер, який битиметься за "спадок" Ломаченка, пояснив, чому вважає Лопеса фальшивкою

22 жовтня, 2021 п'ятниця
13:30
Спорт Теофімо Лопес (ліворуч) та Джордж Камбосос

Австралійський боксер Джордж Камбосос заявив, що поведінка американця Теофімо Лопеса свідчить, що він не харизматичний боєць, а фальшивка

Про це повідомляє Neos Kosmos.  

За словами Камбососа, який 27 листопада битиметься з Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг), американець намагається здаватися харизматичним, але не є таким, адже його заяви постійно суперечать одна одній.  

"Просто подивіться на те, як Лопес поводиться та що він говорить. Я вважаю його дуже несправжнім. Спочатку він говорить одне та намагається бути дуже релігійним, а потім переписує сценарій та каже речі, які цьому суперечать. Вся харизма Лопеса - це фейк. На пресконференції я заглянув йому в душу та точно побачив, з якого тіста він зроблений", - сказав Камбосос.

У жовтні 2020 року Теофімо Лопес завдав поразки українцю Василю Ломаченку в поєдинку за титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Бій Лопес - Камбосос відбудеться 27 листопада. Василь Ломаченко 11 грудня зустрінеться з Річардом Коммі з Гани. 

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Бокс
Василь Ломаченко
Теофімо Лопес
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