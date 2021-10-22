Боксер, який битиметься за "спадок" Ломаченка, пояснив, чому вважає Лопеса фальшивкою

Про це повідомляє Neos Kosmos.

За словами Камбососа, який 27 листопада битиметься з Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг), американець намагається здаватися харизматичним, але не є таким, адже його заяви постійно суперечать одна одній.

"Просто подивіться на те, як Лопес поводиться та що він говорить. Я вважаю його дуже несправжнім. Спочатку він говорить одне та намагається бути дуже релігійним, а потім переписує сценарій та каже речі, які цьому суперечать. Вся харизма Лопеса - це фейк. На пресконференції я заглянув йому в душу та точно побачив, з якого тіста він зроблений", - сказав Камбосос.

У жовтні 2020 року Теофімо Лопес завдав поразки українцю Василю Ломаченку в поєдинку за титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Бій Лопес - Камбосос відбудеться 27 листопада. Василь Ломаченко 11 грудня зустрінеться з Річардом Коммі з Гани.