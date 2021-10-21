Визначилась офіційна дата скандального бою Лопеса за відібрані у Ломаченка титули
27 листопада відбудеться бій, де американець Теофімо Лопес захищатиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі у поєдинку проти австралійця Джорджа Камбососа
Про це повідомляє DAZN.
Бій відбудеться 27 листопада в театрі "Хулу" у Нью-Йорку. Організацію бою візьме на себе DAZN. Теофімо Лопес проведе перший захист титулів, які він відібрав в українця, у поєдинку проти австралійця Джорджа Камбососа.
Компанія Triller виграла торги за право організувати бій Лопес - Камбосос в лютому, запропонувавши $6 млн, які мали розподілити у пропорції 65% на 35% на користь американця, а компанія Matchroom виявилася другою із заявкою у $3,5 млн, тому права на бій передали саме їй.
Triller намагався організувати поєдинок ще в червні, зустріч кілька разів відкладалася, а компанії не вдалося домовитися з боксерами про чергове перенесення бою з 4 на 16 жовтня. У підсумку, Triller відмовився від проведення бою.
- 28 вересня стало відомо, що бій за титул абсолютного чемпіона світу між Теофімо Лопесом та Джорджем Камбососом не відбудеться 4 жовтня.
- 29 вересня Джордж Камбосос відмовився битися з американцем Теофімо Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі у разі чергової зміни дати поєдинку.
- 6 жовтня Едді Хірн заявив, що він отримав права на бій Теофімо Лопеса проти Джорджа Камбососа.
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