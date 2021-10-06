Промоутер Джошуа врятував бій Лопеса за титули, які він відібрав у Ломаченка

Про це Хірн написав на своїй сторінці у Facebook.



Хірн заявив, що невдовзі буде оголошена дата та місце проведення бою.



"Раді підтвердити, що Matchroom буде просувати великий бій - Теофімо Лопес проти Джорджа Камбососа в прямому ефірі на DAZN! Незабаром буде оголошено дату та місце проведення. Почнемо це шоу", - написав Едді Хірн

Раніше Камбосос відмовився виходити на ринг у разі перенесення бою з 4 жовтня на 16 жовтня та спрямував до IBF (Міжнародної боксерської федерації) протест із вимогою покарати організатора бою - компанію Triller - за невиконання контрактних зобов'язань.

Бій Лопес - Камбосос мав відбутися влітку, але вже кілька разів відкладався. Американець востаннє виходив на ринг ще у жовтні 2020 року, коли переміг українця Василя Ломаченка та відібрав у нього титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у легкій вазі (до 61,2 кг). Також Лопес володіє поясом IBF.

Стрімінговий сервіс Triller заявляв про бажання змінити дату бою через прагнення уникнути конкуренції з трансляцією матчів з американського футболу, які також відбудуться 4 жовтня.

Сам Теофімо Лопес раніше також заявляв, що позиватиметься до організаторів поєдинку, якщо він не відбудеться у зазначені терміни.