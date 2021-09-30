Лопес розповів, хто винен у зриві бою за титули, які він відібрав у Ломаченка

Про це Лопес написав у twitter.

За його словами, Камбосос відмовляється битися 16 жовтня замість 4 жовтня, бо просто боїться програти.

"Ця шльондра Камбосос не хоче підписувати контракт на нову дату. Скільки було розмов, а зараз він не хоче битися. Змусьте його хтось. 16 жовтня – поставте підпис. $2 млн твій найбільший гонорар, але ти, курча, злякалося”, - написав Лопес.

Камбосос відмовився виходити на ринг у разі перенесення бою з 4 жовтня на 16 жовтня та спрямував до IBF (Міжнародної боксерської федерації) протест із вимогою покарати організатора бою - компанію Triller - за невиконання контрактних зобов'язань.

Бій Лопес - Камбосос мав відбутися влітку, але вже кілька разів відкладався. Американець востаннє виходив на ринг ще у жовтні 2020 року, коли переміг українця Василя Ломаченка та відібрав у нього титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у легкій вазі (до 61,2 кг). Також Лопес володіє поясом IBF.

Стрімінговий сервіс Triller заявляв про бажання змінити дату бою через прагнення уникнути конкуренції з трансляцією матчів з американського футболу, які також відбудуться 4 жовтня.

Сам Теофімо Лопес раніше також заявляв, що позиватиметься до організаторів поєдинку, якщо він не відбудеться у зазначені терміни.



28 вересня стало відомо, що бій за титул абсолютного чемпіона світу між Теофімо Лопесом та Джорджем Камбососом не відбудеться 4 жовтня.

29 вересня Джордж Камбосос відмовився битися з американцем Теофімо Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі через зміну дати поєдинку.

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