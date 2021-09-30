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Головна Спорт Лопес розповів, хто винен у зриві бою за титули, які він відібрав у Ломаченка

Лопес розповів, хто винен у зриві бою за титули, які він відібрав у Ломаченка

30 вересня, 2021 четвер
10:20
Спорт Теофімо Лопес

Американський боксер Теофімо Лопес заявив, що перший захист титулів абсолютного чемпіона світу зриває його суперник Джордж Камбосос з Австралії, який відмовляється від перенесення бою на 16 жовтня

Про це Лопес написав у twitter. 

За його словами, Камбосос відмовляється битися 16 жовтня замість 4 жовтня, бо просто боїться програти. 

"Ця шльондра Камбосос не хоче підписувати контракт на нову дату. Скільки було розмов, а зараз він не хоче битися. Змусьте його хтось. 16 жовтня – поставте підпис. $2 млн твій найбільший гонорар, але ти, курча, злякалося”, - написав Лопес. 

Камбосос відмовився виходити на ринг у разі перенесення бою з 4 жовтня на 16 жовтня та спрямував до IBF (Міжнародної боксерської федерації) протест із вимогою покарати організатора бою - компанію Triller - за невиконання контрактних зобов'язань. 

Бій Лопес - Камбосос мав відбутися влітку, але вже кілька разів відкладався. Американець востаннє виходив на ринг ще у жовтні 2020 року, коли переміг українця Василя Ломаченка та відібрав у нього титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у легкій вазі (до 61,2 кг). Також Лопес володіє поясом IBF. 

Стрімінговий сервіс Triller заявляв про бажання змінити дату бою через прагнення уникнути конкуренції з трансляцією матчів з американського футболу, які також відбудуться 4 жовтня. 

Сам Теофімо Лопес раніше також заявляв, що позиватиметься до організаторів поєдинку, якщо він не відбудеться у зазначені терміни.
 

  • 28 вересня стало відомо, що бій за титул абсолютного чемпіона світу між Теофімо Лопесом та Джорджем Камбососом не відбудеться 4 жовтня
  • 29 вересня Джордж Камбосос відмовився битися з американцем Теофімо Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі через зміну дати поєдинку. 

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Бокс
Василь Ломаченко
Теофімо Лопес
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