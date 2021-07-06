Болгарія не встигає використати вакцини від коронавірусу: планують передати іншим країнам
Тимчасовий прем'єр-міністр Болгарії Стефан Янев анонсував передачу іншим країнам вакцин проти коронавірусу, у яких закінчується термін придатності
Про це повідомляє Euractiv.
Болгарія отримала 4,8 млн доз вакцин, натомість було використано лише 1,8 млн доз.
Відомо, що кожного дня в країні використовують 12-13 тисяч доз, 15% населення закінчило вакцинацію.
За словами Янева, вакцинація в Болгарії не є обов'язковою.
Уряд також розглядає стимулювання громадян щепитись через надання імунізованим особам гроші у вигляді ваучерів.
- Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в липні у країнах ЄС вакцинують проти COVID-19 70% дорослого населення.
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