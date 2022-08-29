Болгарія почала переговори з Газпром на "найвищому рівні" щодо постачання домовлених раніше обсягів газу

Про це Донев заявив в етері болгарського мовника bTV.

Глава болгарського уряду уточнив, що йдеться не про укладання нового контракту з Газпромом, а про поновлення старого на додатковий період у 2023 році – за ним Росія в односторонньому порядку перестала постачати газ із квітня, коли Софія відмовилась платити за нього в рублях.

"Міністр енергетики чекає відповіді Газпрому. Ми, як тимчасовий уряд, хочемо завершити те, що маємо як домовленості, і не вести переговори про нові контракти, це буде робити черговий уряд. Наша мета - гарантувати весь опалювальний сезон", - прокоментував Донев.

Окрім цього, він наголосив, що в цьому рішенні болгарського уряду "жодного геополітичного повороту немає".

"Болгарія - частина Європейського Союзу, а також добросовісний і надійний союзник НАТО. Коли йдеться про економічні інтереси, геополітика не повинна втручатися на геополітичному рівні", – вважає Донев.

11 серпня у столиці Болгарії Софії відбулася акція проти ризику того, що тимчасовий уряд, призначений президентом Руменом Радєвим, укладе нову угоду з російським Газпромом.

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