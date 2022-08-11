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У Болгарії протестували проти можливого повернення до закупівлі газу в РФ

11 серпня, 2022 четвер
13:46
Світ У Болгарії протестували проти можливого повернення до закупівлі газу в РФ

У столиці Болгарії Софії відбулася акція проти ризику того, що тимчасовий уряд, призначений президентом Руменом Радєвим, укладе нову угоду з російським Газпромом

Про це повідомляє видання Sofia Globe.

Відомо, що активісти вийшли проти укладання нової угоди країни з Газпромом, що продовжить залежність Болгарії від Росії.

Протести, які планується продовжити найближчими днями під хештегом "#ГАZwithme", виступають проти повернення Болгарії до залежності від російського газу та, відповідно, участі у фінансуванні війни проти України.

Організатори протесту надіслали відкритий лист із запитаннями Радєву, тимчасовому уряду та партіям нині розпущеної 47-ї Національної асамблеї.

Перше питання: "З постачальниками яких країн і коли Болгарія укладатиме контракти, щоб забезпечити необхідні обсяги на зиму в умовах санкцій ЄС щодо постачань газу та нафти з Росії?"

Решта шість запитань виходять з теми газу і пов'язані з тим, якими будуть кроки для проведення чесних виборів, коли Болгарія піде на дострокові парламентські вибори 2 жовтня.

Серед запитань – гуманітарна політика щодо українських біженців у Болгарії, а також якою буде політика Болгарії щодо військової допомоги Україні.

Організатори кажуть, що не отримали відповіді на ці запитання від тимчасової адміністрації Радєва.

Під час свого перебування на посаді адміністрація попереднього прем’єр-міністра Кирила Пєткова показала, що робить значні кроки в напрямку диверсифікації енергопостачання, підкреслюючи, що заяви про постійну потребу в російському газі є міфом і означають співучасть у фінансуванні режиму Путіна і війни проти України.

Відкрито бажаючи дискредитувати ці заяви у контексті майбутніх виборів, призначена Радєвим адміністрація намагається зобразити Болгарію як таку, що занурюється в енергетичну кризу, а найвищі посадовці в нинішньому міністерстві енергетики не бачать проблем у відновленні договірних відносин з російським постачальником газу.

Призначена Радєвим адміністрація також намагалася представити кроки, вжиті урядом Петкова щодо постачання газу, як неадекватні та нереалізовані.

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