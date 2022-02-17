Болгарія повідомила про вторгнення невідомих літаків у повітряний простір над Чорним морем
Голова оборони Болгарії адмірал Еміль Ефтімов та іспанський командувач Хесус Салазар повідомили про вторгнення невідомих іноземних літаків у болгарський повітряний простір у східній зоні над Чорним морем
Про це повідомляє 24chasa.
"Була повітряна активність на кордоні нашого відповідального району, в його східній частині. Погода була туманною, і наш літак МіГ-29 не зміг злетіти. Це зробили іспанські літаки", - повідомив Ефтімов.
Салазар зазначив, що перехоплення іноземних літаків не відбулося, адже вони швидко відійшли.
Видання передає, що сьогодні повітряний простір Болгарії охороняють спільно болгарські та іспанські військово-повітряні сили.
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