Про це інформує інформаційне агентство ВТА.

SANS повідомило, Гацаку було застосовано примусові адміністративні заходи, які передбачають скасування права на проживання, депортацію та заборону на в’їзд і перебування на території країн-членів ЄС. Це було зумовлено його діяльністю, яка загрожує національній безпеці Болгарії.

В середу Гацак залишив Болгарію, як повідомляє відомство. 29 вересня його запросили для отримання наказу про депортацію: спершу до Міграційного управління МВС, а потім до SANS. Але він не з’явився туди і ховався на території російського посольства в Софії.

Державне агентство Болгарії з питань національної безпеки також заявило, що дотримується законодавства країни та Європейського Союзу, а також загальноєвропейських демократичних принципів і цінностей у своїй діяльності. Воно також зазначило, що його дії мали на меті захистити національну безпеку, а не обмежити свободу слова і висловлювання думок. Воно також додало, що у цьому питанні воно звернулося по допомогу до МЗС.