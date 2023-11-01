Болгарія вислала кореспондента "Російської газети" Гацака через загрозу нацбезпеці
У середу державне агентство Болгарії з питань національної безпеки (SANS) повідомило, що вислало з країни Олександра Гацака, кореспондента "Російської газети", який був загрозою для національної безпеки
Про це інформує інформаційне агентство ВТА.
SANS повідомило, Гацаку було застосовано примусові адміністративні заходи, які передбачають скасування права на проживання, депортацію та заборону на в’їзд і перебування на території країн-членів ЄС. Це було зумовлено його діяльністю, яка загрожує національній безпеці Болгарії.
В середу Гацак залишив Болгарію, як повідомляє відомство. 29 вересня його запросили для отримання наказу про депортацію: спершу до Міграційного управління МВС, а потім до SANS. Але він не з’явився туди і ховався на території російського посольства в Софії.
Державне агентство Болгарії з питань національної безпеки також заявило, що дотримується законодавства країни та Європейського Союзу, а також загальноєвропейських демократичних принципів і цінностей у своїй діяльності. Воно також зазначило, що його дії мали на меті захистити національну безпеку, а не обмежити свободу слова і висловлювання думок. Воно також додало, що у цьому питанні воно звернулося по допомогу до МЗС.
- Крім того, болгарський лідер звинуватив Угорщину і Сербію у тому, що вони не шукають альтернативних джерел постачання енергоресурсів, натомість фінансуючи війну Росії в Україні.
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