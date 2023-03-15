Про це інформує президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні Україна здобула ще одну вирішальну перемогу над агресором, цього разу у Верховному суді Британії у справі про облігації на 3 мільярди доларів. Суд ухвалив, що захист України від погроз агресії з боку Росії матиме повноцінний відкритий розгляд. Справедливість буде за нами", - пише очільник країни.

Міністерство фінансів України повідомило, що РФ намагалася через довірену особу переконати англійський суд постановити рішення на свою користь, застосувавши скорочену процедуру і тим самим уникаючи детального дослідження. Проте Верховний Суд відхилив прохання Росії.

Суддя Блер зазначив у своєму рішенні першої інстанції, позиція захисту України щодо примусу "є однозначно сильною, і погрози Росії застосувати силу у 2013 році слід розглядати у контексті реального застосування сили у 2014 році".

"Верховний Суд своїм рішенням визначив, що сильна позиція захисту має бути досліджена за повною процедурою судового розгляду. Верховний Суд на цьому етапі не здійснював розгляд фактів незаконної війни Росії проти України, оскільки апеляційний розгляд "відбувався до повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року", але Лорд Карнват, суддя Верховного Суду зазначив, що подальшу поведінку Росії неможливо ігнорувати", - пише пресслужба Мінфіну.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, що суд Великої Британії визнав позицію захисту України щодо примусу та погроз нашого ворога застосувати силу, які Росія чинила ще у 10 років тому, аби примусити країну випустити ці єврооблігації.

"Тепер кремлю доведеться розкрити всю інформацію щодо дій проти України на відкритому судовому розгляді. Справедливість обов’язково переможе. Росія безумовно відповість за всі свої незаконні дії та злочини", - зазначив керівник уряду.

Нагадаємо, що в грудні 2013 року тодішній президент України Віктор Янукович домовився з російським диктатором Володимиром Путіним, що РФ надасть Україні кредит на 15 млрд доларів через розміщення українських цінних паперів, які викупить Москва. Невдовзі перша частина цих облігацій на суму 3 млрд доларів розмістили на Ірландській фондовій біржі, і її й викупила Росія.

У грудні 2015 року прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив про запровадження мораторію на виплату боргу перед РФ на 3 млрд доларів, який за два місяці до втечі узяв Янукович.

9 грудня 2015 року президент Росії Володимир Путін доручив Мінфіну подавати в суд на Україну за несплату боргу за облігаціями.

Міжнародний валютний фонд 17 грудня 2015 року визнав офіційним борг України перед Росією в $3 млрд.

У лютому 2016 року Росія подала на Україну позов до Високого суду Британії про стягнення цих коштів, бо українські облігації, які вона викупила, були випущені за англійським правом.