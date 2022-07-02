Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов в інтерв'ю BBC, передає телеграм-канал "Одеса.Офіційно".

"Ми дуже високо цінуємо допомогу вашої країни, вашого прем’єр-міністра. Тому мною було підписано розпорядження про нагородження Бориса Джонсона почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів", – зазначив Труханов.

Таким чином, Борис Джонсон автоматично отримав звання Почесного громадянина Одеси. За словами мера Одеси, Джонсон став першим підданим Британії, що отримав відзнаку за 160 років її існування.

"Наш головний союзник і друг – Велика Британія. Якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як народ Британії – ми б уже давно перемогли окупантів. Підкреслю – йдеться про боротьбу всього цивілізованого співтовариства з фашизмом версії 2.0", – сказав Геннадій Труханов.