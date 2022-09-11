Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"Наші бійці ЗСУ у Балаклії знімають рашистський плакат, під яким увесь час окупації був Тарас Шевченко та його вірш. "Борітеся — поборете!" Як заповідав Тарас Григорович", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, боєць ТрО Харківщини Юрій Корсунов розповів, що росіяни, відступаючи зі своїх позицій, залишають свою техніку та арсенали боєприпасів

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