"Борітеся — поборете": у Балаклії бійці ЗСУ зірвали російський плакат, під яким був вірш Шевченка
Під час звільнення Балаклії на Харківщині від російських окупантів українські військові зняли з білборду плакат російського змісту та знайшли під ним символічний сюрприз – вірш Тараса Шевченка та його портрет
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.
"Наші бійці ЗСУ у Балаклії знімають рашистський плакат, під яким увесь час окупації був Тарас Шевченко та його вірш. "Борітеся — поборете!" Як заповідав Тарас Григорович", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, боєць ТрО Харківщини Юрій Корсунов розповів, що росіяни, відступаючи зі своїх позицій, залишають свою техніку та арсенали боєприпасів
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