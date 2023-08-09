Боролися за життя 10 днів: померла 16-річна херсонка, поранена внаслідок обстрілу окупантів
У середу, 9 серпня, в лікарні померла 16-річна дівчина, поранена під час обстрілу Херсона 31 липня
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Медики боролись за життя 16-річної Влади протягом 10 днів.
"31 липня окупанти обстріляли житлові квартали Херсона. Під вогонь ворога тоді потрапила й Влада з бабусею. Дівчина отримала численні поранення. Протягом десяти днів медики боролися за її життя. Але травми виявилися надто тяжкими. У лікарні Влада померла… Щирі співчуття родині. Уся Херсонщина в скорботі разом з вами. Ще один янгол тепер на небі", - пише Прокудін.
- Упродовж 31 липня російська армія обстрілювала Херсон і область, унаслідок чого щонайменше четверо людей загинуло, 17 дістали поранення.
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