Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Медики боролись за життя 16-річної Влади протягом 10 днів.

"31 липня окупанти обстріляли житлові квартали Херсона. Під вогонь ворога тоді потрапила й Влада з бабусею. Дівчина отримала численні поранення. Протягом десяти днів медики боролися за її життя. Але травми виявилися надто тяжкими. У лікарні Влада померла… Щирі співчуття родині. Уся Херсонщина в скорботі разом з вами. Ще один янгол тепер на небі", - пише Прокудін.