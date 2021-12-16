"Боротьба за Україну - буде": політехнолог Бала вважає, що Велика Британія підтримує нашу державу, виходячи із своїх інтересів
Політтехнолог Віталій Бала вважає, що Україна є геополітичним центром, за який триватиме боротьба
Про це він сказав у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.
"Прем'єр Борис Джонсон говорив, що повномастштабне вторгнення РФ до України буде катастрофою для світу. Виходячи з цього, я думаю, вони не залишать Україну. Так, вони до чинної влади і Зеленського вже несерйозно ставляться. В цій ситуації, єдине, в чому Україна є важлива - це насправді, з точки зору їх інтересів", - заявив Бала.
На його думку, Україна є геополітичним центром на євразійському континенті.
"Боротьба за нас так чи інакше буде. Велика Британія, безумовно, дуже серйозно нас підтримує, виходячи із своїх національних інтересів. Якби у нас була адекватна влада і зовнішня політика - ми б цим набагато краще скористались", - підсумував він.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Росія повинна зменшити напруженість біля українського кордону.
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