"Росія повинна відступити": прем'єр Британії Джонсон зажадав від РФ зниження напруги біля українських кордонів
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Росія повинна зменшити напруженість біля українського кордону
Про це голова британського уряду сказав журналістам 6 грудня, передає Крим.Реалії.
"Ви бачили, як збільшується концентрація військ на кордоні (України - ред.), і нам, безсумнівно, потрібно вирішити це. Ми вважаємо, що Росія повинна відступити і знизити напругу там", - наголосив Джонсон.
Раніше очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що новий напад Росії на Україну був би "фатальною помилкою", та додала, що Сполучене Королівство повністю підтримує українську сторону.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом, Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- 4 грудня американська розвідка повідомила, що Росія планує на початку 2022 року вторгнення до України за участі 175 тис. військових.
- Також німецьке видання Bild оприлюднило карту можливого вторгнення Росії до України, яке розгортатиметься у три фази
- На вівторок, 7 грудня, запланована зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Вони обговорять по відеозв'язку напружену ситуацію на українсько-російському кордоні. Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Байден висловить занепокоєння США щодо російської військової діяльності на кордоні з Україною.
- Напередодні цих переговорів в Україні у соціальних мережах запустили флешмоб #УкраїнціЧинитимутьОпір із попередженням про наслідки російської агресії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 30.66Продаж 31.08
- Актуальне
- Важливе