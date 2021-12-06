"Росія повинна відступити": прем'єр Британії Джонсон зажадав від РФ зниження напруги біля українських кордонів

Про це голова британського уряду сказав журналістам 6 грудня, передає Крим.Реалії.

"Ви бачили, як збільшується концентрація військ на кордоні (України - ред.), і нам, безсумнівно, потрібно вирішити це. Ми вважаємо, що Росія повинна відступити і знизити напругу там", - наголосив Джонсон.



Раніше очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що новий напад Росії на Україну був би "фатальною помилкою", та додала, що Сполучене Королівство повністю підтримує українську сторону.