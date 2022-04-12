“Боротьба за Україну”. Київський безпековий форум. НАЖИВО
Київський безпековий форум продовжує серію онлайн-зустрічей “Боротьба за Україну”, присвячених обороні нашої держави від російської агресії, а також світовій взаємодії на підтримку України
Учасники події:
Генерал Девід Петреус, директор ЦРУ у 2011-2012 роках, командувач Центральним командуванням США у 2008-2010 роках, а також колишній командувач силами Сполучених Штатів і НАТО в Іраку та Афганістані.
Посол Деніел Фрід, почесний член Атлантичної ради, координатор Державного департаменту США з санкційної політики у 2013-2017 роках, помічник Державного секретаря Сполучених Штатів з європейських та євразійських відносин у 2005-2009 роках.
Арсеній Яценюк, прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках, голова Київського безпекового форуму.
Данило Лубківський, директор Київського безпекового форуму.
Яким чином слід посилити міжнародну підтримку героїчної боротьби українців за свободу, суверенітет і територіальну цілісність?
Які можливі сценарії розвитку подій на близьку і середньострокову перспективу?
Як посилити санкції проти Росії і не допустити порушень санкційного режиму? Як може розвиватися ситуація в Росії?
Ці та інші питання будуть в центрі обговорення.
Трансляція відбудеться о 20:00-20:45 за Київським часом.
Київський безпековий форум – головна міжнародна платформа України з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.
Форум заснований Фондом Арсенія Яценюка “Відкрий Україну” у 2007 році.
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