“Боротьба за Україну”. Київський безпековий форум. НАЖИВО

Учасники події:

Генерал Девід Петреус, директор ЦРУ у 2011-2012 роках, командувач Центральним командуванням США у 2008-2010 роках, а також колишній командувач силами Сполучених Штатів і НАТО в Іраку та Афганістані.

Посол Деніел Фрід, почесний член Атлантичної ради, координатор Державного департаменту США з санкційної політики у 2013-2017 роках, помічник Державного секретаря Сполучених Штатів з європейських та євразійських відносин у 2005-2009 роках.

Арсеній Яценюк, прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках, голова Київського безпекового форуму.

Данило Лубківський, директор Київського безпекового форуму.

Яким чином слід посилити міжнародну підтримку героїчної боротьби українців за свободу, суверенітет і територіальну цілісність?

Які можливі сценарії розвитку подій на близьку і середньострокову перспективу?

Як посилити санкції проти Росії і не допустити порушень санкційного режиму? Як може розвиватися ситуація в Росії?

Ці та інші питання будуть в центрі обговорення.

Трансляція відбудеться о 20:00-20:45 за Київським часом.

Київський безпековий форум – головна міжнародна платформа України з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Форум заснований Фондом Арсенія Яценюка “Відкрий Україну” у 2007 році.

