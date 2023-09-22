Боротьба зі стресом у дітей: МОН і фонд "Східна Європа" запустили кампанію BraveKidsUkraine
Міністерство освіти й науки спільно з фондом "Східна Європа" запустило кампанію BraveKidsUkraine, мета якого – боротися зі стресом у дітей під час повітряних тривог
Про це повідомив очільник Міністерства освіти й науки Оксен Лісовий.
Він зазначив, що процес облаштування укриттів у закладах освіти триває.
"Щоб дітям у сховищах було спокійніше, Міністерство освіти й науки України за ініціативи фонду "Східна Європа" запустило кампанію BraveKidsUkraine. Вона покликана знизити рівень стресу серед дітей і підлітків під час перебування в укриттях", - написав Лісовий.
Суть програми в тому, що відомі люди та лідери думок з України та з-за кордону записують для дітей відеозвернення, у яких підбадьорюють і наснажують, пропонують вправи, завдання, ігри та челенджі.
Супервізоркою кампанії стала дитяча і сімейна психологиня Світлана Ройз.
Довідка: Кампанія BraveKidsUkraine є частиною програми "Безпечна школа", яку фонд "Східна Європа" реалізує у співпраці з Міністерством освіти та науки України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Міністерством внутрішніх справ України. Реалізується за підтримки проєкту "Фенікс", що виконується коштом Європейського Союзу.
- За даними Лісового, близько пів мільйона українських школярів цьогоріч вдалося повернути за парти.
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