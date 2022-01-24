Боррель: ЄС поки не бачить причин для евакуації родин своїх дипломатів із України
Європейський Союз наразі не планує евакуювати родини дипломатів з України через загрозу вторгнення Російської Федерації
Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, передає The Irish Times.
"Ми не збираємося робити те саме (евакуювати родини дипломатів, - ред.), тому що не знаємо жодних конкретних причин. Але секретар (Держдепу США, - ред.) Блінкен поінформує нас", – сказав Боррель.
Він проведе зустріч зі своїми колегами з ЄС. Також до зустрічі має приєднатися онлайн Блінкен.
"Переговори тривають", - зауважив він, додавши, що не бачить причин залишати Україну, "якщо секретар Блінкен не надасть нам інформацію, яка виправдовує цей крок".
- 22 січня повідомлялося, що посольство США звернулося до Державного департаменту, з проханням дозволити неосновним співробітникам та їхнім родинами виїхати з України.
- Згодом Державний департамент Сполучених Штатів дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов’язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.
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