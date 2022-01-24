Боррель: ЄС поки не бачить причин для евакуації родин своїх дипломатів із України

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, передає The Irish Times.

"Ми не збираємося робити те саме (евакуювати родини дипломатів, - ред.), тому що не знаємо жодних конкретних причин. Але секретар (Держдепу США, - ред.) Блінкен поінформує нас", – сказав Боррель.

Він проведе зустріч зі своїми колегами з ЄС. Також до зустрічі має приєднатися онлайн Блінкен.

"Переговори тривають", - зауважив він, додавши, що не бачить причин залишати Україну, "якщо секретар Блінкен не надасть нам інформацію, яка виправдовує цей крок".









22 січня повідомлялося, що посольство США звернулося до Державного департаменту, з проханням дозволити неосновним співробітникам та їхнім родинами виїхати з України.

Згодом Державний департамент Сполучених Штатів дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов’язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.

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