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Боррель: Євросоюз не буде визнавати паспорти, які путінський режим роздаватиме українцям

14 липня, 2022 четвер
05:57
Світ Жозеп Боррель

У Європейському Союзі засуджують рішення президента РФ Володимира Путіна спростити видачу російських паспортів усім українцям і не будуть визнавати ці документи

Про це сказав високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, передає ЄП.

"Нове російське законодавство, яке зараз спрощує процедуру отримання громадянства Росії для всіх українців, є ще одним грубим порушенням суверенітету України, пов’язаним із незаконною війною Росії", – зауважив він.

За його словами, ЄС не буде визнавати такі паспорти.

  • Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок набуття російського громадянства для всіх громадян України. Раніше такий порядок діяв щодо українців, які мешкають у "ДНР" та "ЛНР", а також в окупованих росіянами частинах Херсонської та Запорізької областях. МЗС України у відповідь засудило указ Путіна та заявило, що зазначене рішення лідера РФ є черговим зазіханням на суверенітет та територіальну цілісність України, що суперечить нормам та принципам міжнародного права.

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Україна
Росія
ЄС
війна з Росією
Жозеп Боррель
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