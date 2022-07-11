Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України.

Зокрема МЗС рішуче засудило указ Путіна та заявило, що зазначене рішення лідера РФ є черговим зазіханням на суверенітет та територіальну цілісність України, що суперечить нормам та принципам міжнародного права.

Як нагадує МЗС, в указі Путіна йшлося про поширення дії попередніх указів про паспортизацію на всі території України, а не тільки на тимчасово окуповані регіони.

Як зазначає МЗС України, такі дії Росії лише є підтвердженням курсу Кремля на загарбання українських земель, знищення української держави та примусову асиміляцію української нації.

"Паспортизація українських громадян є юридично нікчемною та не матиме правових наслідків для України. Натомість Росія використовує спрощену процедуру видачі паспортів для затягування зашморгу на шиях мешканців тимчасово окупованих територій нашої держави, змушуючи їх брати участь в злочинній діяльності окупаційних адміністрацій та російської загарбницької армії", - йдеться у заяві.

Крім того, нововведення Путіна прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що спроба навʼязати українцям російське громадянство нікчемна та приречена на провал.

"Українським громадянам не потрібне путінське громадянство. Цей указ нікчемний і свідчить лише про загарбницькі апетити Путіна. Я переконаний, що Збройні Сили України покладуть їм край за належної підтримки партнерів", - заявив Кулеба.

Він також наголосив на необхідності жорсткої реакції світової спільноти на дії лідера РФ.

"Зараз критично важливо посилити допомогу нашій державі. Закликаю партнерів до жорсткої реакції на нові паспортні фантазії Путіна: терміново надати Україні більше важкого озброєння та запровадити нові економічні санкції проти Росії", - сказав Кулеба.

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