Боррель пояснив, чому московського патріарха виключили з санкційного списку

Про це Жозеп Боррель написав у Twitter.

Боррель зауважив, що санкції проти російської нафти завдадуть серйозного удару по РФ. Однак ситуація з виключенням патріарха Кирила зі списку, заявив він, показує "обмеженість зовнішньої політики, заснованої на одностайності".

"Релігійні лідери не повинні бути захищені від відповідальності за підтримку путінської війни", - сказав Боррель.

3 червня ЄС офіційно схвалив шостий пакет санкцій проти РФ.

Асоційований експерт Case Україна Євген Дубогриз переконаний, що згідно з шостим пакетом санкцій РФ тільки від блокування постачань російської нафти через море до країн ЄС, Росія недоотримає до 14 млрд дол. до бюджету. Це свідчить про великі втрати для країни. За словами експерта, ці санкції є безпрецедентними у світі.

2 червня кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк написав, що посли ЄС схвалили шостий пакет санкцій ЄС проти Росії. Патріарха Кирила виключили з нього.

1 червня, стало відомо, що Угорщина категорично проти впровадження санкцій проти Кирила.

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