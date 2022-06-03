ЄС офіційно схвалив шостий пакет санкцій проти РФ

Про це йдеться на сайті Європейської ради.

"Завдяки сьогоднішньому пакету ми посилюємо обмеження на здатність Кремля фінансувати війну шляхом введення подальших економічних санкцій", - заявив Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Зазначається, що проти РФ ввели ряд обмежень, серед них - нафтове ембарго. Воно запрацює для сирої нафти через 6 місяців, а для нафтопродуктів через 8 місяців. Винятки - Болгарія та Хорватія, також під санкції не потрапить нафта, яка постачається трубопроводами.

Крім того, від SWIFT відключать три російські банки: Сбербанк, Московський кредитний банк та Россельхозбанк. Також відключать один білоруський банк — Білоруський банк розвитку та реконструкції.

Також відомо, що У ЄС забороняють мовлення трьох російських телеканалів: "Россия 24", "Россия РТР" та ТВЦ.

Ще ЄС забороняє надання Росії будь-яких бухгалтерських, консультаційних, рекламних послуг, а також доступ до хмарних сервісів.

Відомо, що ЄС також розширює перелік компаній та осіб, яким буде заборонено продавати товари подвійного призначення. Туди увійдуть як росіяни, так і білоруси. Також буде розширено перелік і самих товарів, зокрема, туди додадуть близько 80 хімікатів, які можуть застосовуватися для виготовлення хімічної зброї.

Для росіян, які підтримують війну теж є новина. ЄС розширює перелік персональних санкцій проти людей та компаній, які відповідальні за воєнні злочини в Бучі та які пов'язані з оборонною промисловістю РФ. Конкретні імена та назви оприлюднять у журналі ЄС.

Нагадаємо, Асоційований експерт Case Україна Євген Дубогриз переконаний, що згідно з шостим пакетом санкцій РФ тільки від блокування постачань російської нафти через море до країн ЄС, Росія недоотримає до 14 млрд дол. до бюджету. Це свідчить про великі втрати для країни. За словами експерта, ці санкції є безпрецедентними у світі.

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