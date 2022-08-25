Боррель: У Європі мають бути готовими платити свою ціну за спільну свободу й безпеку

Про це він написав у своєму блозі 24 серпня.

"Сьогодні, в День Незалежності України та за шість місяців після початку російської атаки, найкраще послання, яке ми можемо зробити як ЄС, - це те, що ми будемо продовжувати стояти поряд з Україною. Так, наступні тижні та місяці будуть дуже складними. Перш за все – для українців, які платять своїми життями, але також і для інших європейців. Ми не можемо знизити власні зобов’язання або зменшити нашу рішучість, навіть якщо ціни зростають", - зазначив Боррель.

Він вважає, що ставкою є майбутнє демократії, а також ширші принципи європейської та, дійсно, глобальної безпеки.

"Ми маємо бути готовими сплачувати цю ціну: ціну за нашу спільну свободу та нашу спільну безпеку", - наголосив високий представник ЄС.

Боррель зауважив, що шість місяців тому РФ розпочала жорстоку, неспровоковану та нічим не виправдану повномасштабну агресію проти України, а ця атака стала одночасно величезним злочином та величезним прорахунком.

"Президент Путін думав, що уряд України швидко паде, і що її президент втече. Режим Росії також вважав, що ЄС буде розділеним та не зможе дати потужну відповідь. Але натомість українці стали на захист своєї країни та свого суверенітету, демонструючи масову хоробрість у боротьбі проти агресора", - пише він у блозі.

Водночас ЄС та його партнери, каже Боррель, показали безпрецедентну єдність та рішучість у підтримці України у всіх вимірах, відповідно до правових положень Хартії ООН.

"У більш тривалій перспективі також виникає питання, яким чином ми можемо не лише завершити цю війну, але запобігти виникненню іншої вже за кілька місяців або років від цього моменту. Це включає важливі питання навколо того, як надати Україні спроможність захистити себе, як і питання щодо гарантій безпеки", - додав він.

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