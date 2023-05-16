Про це пише Reuters із посиланням на Financial Times.

Минулого року Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, від якої західні країни відмовилися через запроваджені санкції проти Росії. Доступ до дешевої нафти з РФ збільшив виробництво та прибуток індійських нафтопереробних заводів - це дозволило їм експортувати нафтопродукти до Європи.

"Якщо дизельне пальне чи бензин надходять до Європи з Індії та виробляються з російської нафти, це є обходом санкцій, і держави-члени повинні вживати заходів", - сказав Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель.

До вторгнення Росії в Україну Індія експортувала до Європи в середньому 154 тисячі барелів на добу дизельного пального та пального для реактивних двигунів. Однак цей показник збільшився до 200 тисяч барелів на добу після того, як ЄС заборонив імпорт російських нафтопродуктів із 5 лютого цього року.

"Те, що Індія купує російську нафту - це нормально... Але якщо вони використовують це, щоб бути центром переробки російської нафти і продажу нам таких продуктів, ми повинні діяти", - сказав Боррель.

Будь-який механізм, щоб зупинити потік російської нафти, має бути реалізований національною владою, сказав Боррель, припускаючи, що ЄС може націлитись на покупців індійського очищеного палива, яке, на їхню думку, отримано з російської нафти.