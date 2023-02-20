"Це найактуальніше": Боррель закликав ЄС прискорити виробництво та постачання боєприпасів Україні
Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель закликав 27 країн-членів ЄС прискорити виробництво та постачання боєприпасів для України
Про це він сказав 20 лютого, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, передає "Радіо Свобода".
"Це найбільш актуальне питання. Якщо ми цього не зробимо, результат війни буде під загрозою", – сказав Боррель.
Він зазначив, що окупанти випускають близько 50 тисяч снарядів на день, тож "Україна повинна бути на тому ж рівні спроможності".
"У них є артилерія, але їм не вистачає боєприпасів", – підкреслив Боррель.
- За даними ЗМІ, Естонія запропонувала країнам ЄС інвестувати €4 млрд в боєприпаси для України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.34
Купівля 39.34Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.49Продаж 42.38
- Актуальне
- Важливе