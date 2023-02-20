Про це він сказав 20 лютого, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, передає "Радіо Свобода".

"Це найбільш актуальне питання. Якщо ми цього не зробимо, результат війни буде під загрозою", – сказав Боррель.

Він зазначив, що окупанти випускають близько 50 тисяч снарядів на день, тож "Україна повинна бути на тому ж рівні спроможності".

"У них є артилерія, але їм не вистачає боєприпасів", – підкреслив Боррель.