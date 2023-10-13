Боррель закликав Китай підтримати української формули миру

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Китаю Ван І.

Боррель попросив Китай "використати свій вплив на Росію, щоб зупинити агресивну війну" і закликав не підтримувати країну-агресора.

"Досі - і я дякую за це - жодної прямої військової підтримки Росії не було, але це те, що для нас є дуже важливим питанням", - зазначив голова дипломатії ЄС.

Він підкреслив, що війна між Росією та Україною має закінчитися. А для цього мають розпочатися мирні переговори.

"Найкращий спосіб для нас досягти прогресу у цих переговорах - це українська формула миру, і ми розраховуємо на підтримку Китаю", - наголосив Боррель.

Також глава дипломатії ЄС додав,що закликав Китай посприяти відновленню зернової угоди, котра б дозволила експортувати українське зерно через Чорне море.