Боррель закликав Китай підтримати української формули миру
Боррель, закликав Китай використати свій вплив на Росію, щоб зупинити війну з Україною, і також попросив допомогти відновити зернову угоду між Україною та Китаєм
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Китаю Ван І.
Боррель попросив Китай "використати свій вплив на Росію, щоб зупинити агресивну війну" і закликав не підтримувати країну-агресора.
"Досі - і я дякую за це - жодної прямої військової підтримки Росії не було, але це те, що для нас є дуже важливим питанням", - зазначив голова дипломатії ЄС.
Він підкреслив, що війна між Росією та Україною має закінчитися. А для цього мають розпочатися мирні переговори.
"Найкращий спосіб для нас досягти прогресу у цих переговорах - це українська формула миру, і ми розраховуємо на підтримку Китаю", - наголосив Боррель.
Також глава дипломатії ЄС додав,що закликав Китай посприяти відновленню зернової угоди, котра б дозволила експортувати українське зерно через Чорне море.
- Жозеп Боррель приїхав до Китаю після кількох попередніх скасувань запланованого візиту. Уперше голова європейської дипломатії мав прибути у квітні, проте мусив скасувати поїздку через позитивний результат тесту на COVID-19.
- Вдруге Боррель планував відвідати Пекін 10 липня, щоб обговорити "стратегічні питання", включаючи права людини та повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Але Китай скасував візит.
- У серпні міністр закордонних справ Китаю Ван Ї запросив Борреля відвідати КНР восени.
- 12 жовтня Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель прибув з візитом у Китай, аби обговорити відносини між ЄС і Пекіном.
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