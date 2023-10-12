Боррель прибув до Китаю обговорити відносини між ЄС і Пекіном
Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель прибув з візитом у Китай
Про це Боррель написав у соцмережі X (колишній твіттер).
"Щойно прилетів до Китаю, щоб разом із моїм колегою-міністром Ван Ї очолити Стратегічний діалог між ЄС і Китаєм. Важливий візит для обговорення відносин між ЄС і Китаєм, ключових регіональних і глобальних проблем з урядовими органами, науковцями та представниками бізнесу", – написав Боррель.
Він додав, що під час візиту до Китаю також має на меті "почути погляди китайців". Він зауважив також, що багатополярність, відносини ЄС – Китай і Китай – США були в центрі його дискусій з відомими науковцями Шанхайського інституту міжнародних досліджень.
- Жозеп Боррель приїхав до Китаю після кількох попередніх скасувань запланованого візиту. Уперше голова європейської дипломатії мав прибути у квітні, проте мусив скасувати поїздку через позитивний результат тесту на COVID-19.
- Вдруге Боррель планував відвідати Пекін 10 липня, щоб обговорити "стратегічні питання", включаючи права людини та повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Але Китай скасував візит.
- У серпні міністр закордонних справ Китаю Ван Ї запросив Борреля відвідати КНР восени.
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