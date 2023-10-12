Боррель прибув до Китаю обговорити відносини між ЄС і Пекіном

Про це Боррель написав у соцмережі X (колишній твіттер).

"Щойно прилетів до Китаю, щоб разом із моїм колегою-міністром Ван Ї очолити Стратегічний діалог між ЄС і Китаєм. Важливий візит для обговорення відносин між ЄС і Китаєм, ключових регіональних і глобальних проблем з урядовими органами, науковцями та представниками бізнесу", – написав Боррель.

Він додав, що під час візиту до Китаю також має на меті "почути погляди китайців". Він зауважив також, що багатополярність, відносини ЄС – Китай і Китай – США були в центрі його дискусій з відомими науковцями Шанхайського інституту міжнародних досліджень.