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Головна Світ Боррель прибув до Китаю обговорити відносини між ЄС і Пекіном

Боррель прибув до Китаю обговорити відносини між ЄС і Пекіном

12 жовтня, 2023 четвер
16:59
Світ Жозеп Боррель

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель прибув з візитом у Китай

Про це Боррель написав у соцмережі X (колишній твіттер). 

"Щойно прилетів до Китаю, щоб разом із моїм колегою-міністром Ван Ї очолити Стратегічний діалог між ЄС і Китаєм. Важливий візит для обговорення відносин між ЄС і Китаєм, ключових регіональних і глобальних проблем з урядовими органами, науковцями та представниками бізнесу", – написав Боррель.

Він додав, що під час візиту до Китаю також має на меті "почути погляди китайців". Він зауважив також, що багатополярність, відносини ЄС – Китай і Китай – США були в центрі його дискусій з відомими науковцями Шанхайського інституту міжнародних досліджень. 

  • Жозеп Боррель приїхав до Китаю після кількох попередніх скасувань запланованого візиту. Уперше голова європейської дипломатії мав прибути у квітні, проте мусив скасувати поїздку через позитивний результат тесту на COVID-19.
  • Вдруге Боррель планував відвідати Пекін 10 липня, щоб обговорити "стратегічні питання", включаючи права людини та повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Але Китай скасував візит. 
  • У серпні міністр закордонних справ Китаю Ван Ї запросив Борреля відвідати КНР восени. 

Китай
ЄС
Жозеп Боррель
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