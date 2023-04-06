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Боррель планує відвідати Китай 13 квітня

6 квітня, 2023 четвер
20:43
Світ Жозеп Боррель

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель прибуде до Китаю з робочим візитом з 13 по 15 квітня

Про це пише Reuters, посилаючись на повідомлення речника ЄС із закордонних справ Пітера Стано.

Це має продовжити серію поїздок високопоставлених чиновників до КНР.

Раніше Боррель вже заявляв, що планує найближчим часом відвідати Китай. Дипломат також наголосив, що партнерство Пекіна з Москвою має межі, попри офіційну риторику.

  • 31 березня, Китай відвідав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. У квітні, за даними ЗМІ, до КНР приїде голова МЗС Німеччини Анналена Бербок.
  • 6 квітня президент Франції Емманюель Макрон та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибули у Китай, де на зустрічі з Сі Цзіньпіном говоритимуть, зокрема, і про Україну.
Китай
ЄС
Жозеп Боррель
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