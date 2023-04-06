Про це пише Reuters, посилаючись на повідомлення речника ЄС із закордонних справ Пітера Стано.

Це має продовжити серію поїздок високопоставлених чиновників до КНР.

Раніше Боррель вже заявляв, що планує найближчим часом відвідати Китай. Дипломат також наголосив, що партнерство Пекіна з Москвою має межі, попри офіційну риторику.