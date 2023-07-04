Китай скасував візит очільника євродипломатії Борреля

Про це пише Reuters, посилаючись на слова речниці ЄС.

У заяві йдеться, що візит у ці дати "є неможливим"

"На жаль, китайські партнери повідомили нас, що заплановані дати наступного тижня вже неможливі, і тепер ми повинні шукати альтернативи", - сказала прессекретарка Набіла Массралі виданню.

Міністерство закордонних справ Китаю не відповіло на запит про коментар.

Зазначається, що Боррель мав відвідати Пекін 10 липня, щоб обговорити "стратегічні питання", включаючи права людини та повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Це вже другий випадок цього року, коли поїздка Борреля була скасована. У квітні він не зміг приїхати через позитивний результат тесту на COVID-19.