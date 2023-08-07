Китай ще раз запросив Борреля до Пекіна

Про це повідомляє Bloomberg.

Це відбулося після того, як Пекін скасував візит очільника європейської дипломатії у липні.

У МЗС Китаю заявили, що візит Борреля дасть змогу провести підготовку до саміту лідерів, який відбудеться цього року. Крім того, зазначається, що Ван Ї та Жозеп Боррель провели телефонну розмову.

Як відомо, у липні Боррель мав відвідати Пекін і зустрітися з тодішнім міністром закордонних справ Цинь Ганом та іншими високопосадовцями. Але візит скасували. Пізніше МЗС Китаю повідомило, що Пекін готовий до зустрічі "у найближчий зручний час".