Китай ще раз запросив Борреля до Пекіна
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї запросив високого представника Європейського Союзу Жозепа Борреля відвідати КНР восени
Про це повідомляє Bloomberg.
Це відбулося після того, як Пекін скасував візит очільника європейської дипломатії у липні.
У МЗС Китаю заявили, що візит Борреля дасть змогу провести підготовку до саміту лідерів, який відбудеться цього року. Крім того, зазначається, що Ван Ї та Жозеп Боррель провели телефонну розмову.
Як відомо, у липні Боррель мав відвідати Пекін і зустрітися з тодішнім міністром закордонних справ Цинь Ганом та іншими високопосадовцями. Але візит скасували. Пізніше МЗС Китаю повідомило, що Пекін готовий до зустрічі "у найближчий зручний час".
- 25 липня очільника китайського міністерства закордонних справ Цінь Гана звільнили з посади після місячної відсутності у публічному просторі. На його місце призначили Вана Ї, який раніше перебував на цій посаді з березня 2013 до грудня 2022 року.
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