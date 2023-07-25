Про це інформує South China Morning Post.

Зазначається, що рішення про звільнення Цінь Гана прийняли на спеціальній сесії Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників Китаю. До цього було скликано вищий керівний орган - Політбюро.

Новим міністром закордонних справ став Ван Ї, який раніше перебував на цій посаді з березня 2013 до грудня 2022 року. З 1 січня до 25 липня 2023 року він обіймав посаду голови комісії з закордонних справ у Центральному комітеті Комуністичної партії Китаю. Ця посада є вищою за голову МЗС Китаю.