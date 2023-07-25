Голову МЗС Китаю, який місяць не з'являвся на публіці, звільнили з посади
Очільника китайського міністерства закордонних справ Цінь Гана у вівторок, 25 липня, звільнили з посади після місячної відсутності у публічному просторі
Про це інформує South China Morning Post.
Зазначається, що рішення про звільнення Цінь Гана прийняли на спеціальній сесії Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників Китаю. До цього було скликано вищий керівний орган - Політбюро.
Новим міністром закордонних справ став Ван Ї, який раніше перебував на цій посаді з березня 2013 до грудня 2022 року. З 1 січня до 25 липня 2023 року він обіймав посаду голови комісії з закордонних справ у Центральному комітеті Комуністичної партії Китаю. Ця посада є вищою за голову МЗС Китаю.
- За даними китайського МЗС востаннє на публіці Цінь Гана бачили 25 червня під час зустрічі дипломатів з Росії, В'єтнаму та Шрі-Ланки.
- 22 липня на тлі загадкового зникнення міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відклав заплановану на липень 2023 року поїздку до Пекіна.
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