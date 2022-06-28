Про це Боррель написав у блозі на сайті дипломатії ЄС.

"В час, коли ми пожвавлюємо розширення ЄС, ми маємо докласти зусиль для реформування процесу ухвалення рішень. Це означає скорочення сфери дії правила одностайності у зовнішній політиці та інших сферах, щоб приймати більше рішень кваліфікованою більшістю голосів", - написав Боррель.

За його словами, нинішній принцип призводить до зволікання з ухваленням доленосних рішень.

"Наприкінці травня ми досягли домовленості щодо шостого пакета санкцій проти Росії. Але нам знадобився на це місяць", - нагадав Боррель.

На його думку, якщо країни ЄС знатимуть, що рішення ухвалюються більшістю голосів, у них з'явиться стимул вести переговори та шукати консенсус.

"Що більше аутсайдери вважаються успішними у своїй тактиці, тим більше поширюється ця динаміка, і тепер вето відбувається частіше, ніж торік", - підсумував Боррель.

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії було схвалено після тривалого обговорення лише 3 червня, до нього увійшли відключення від SWIFT трьох російських банків та часткове нафтове ембарго.

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