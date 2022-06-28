Боррель закликав відмовитися від принципу одностайності при ухваленні рішень ЄС
Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Євросоюзу необхідно частково відмовитися від принципу одностайності та ухвалювати рішення більшістю голосів
Про це Боррель написав у блозі на сайті дипломатії ЄС.
"В час, коли ми пожвавлюємо розширення ЄС, ми маємо докласти зусиль для реформування процесу ухвалення рішень. Це означає скорочення сфери дії правила одностайності у зовнішній політиці та інших сферах, щоб приймати більше рішень кваліфікованою більшістю голосів", - написав Боррель.
За його словами, нинішній принцип призводить до зволікання з ухваленням доленосних рішень.
"Наприкінці травня ми досягли домовленості щодо шостого пакета санкцій проти Росії. Але нам знадобився на це місяць", - нагадав Боррель.
На його думку, якщо країни ЄС знатимуть, що рішення ухвалюються більшістю голосів, у них з'явиться стимул вести переговори та шукати консенсус.
"Що більше аутсайдери вважаються успішними у своїй тактиці, тим більше поширюється ця динаміка, і тепер вето відбувається частіше, ніж торік", - підсумував Боррель.
- Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії було схвалено після тривалого обговорення лише 3 червня, до нього увійшли відключення від SWIFT трьох російських банків та часткове нафтове ембарго.
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