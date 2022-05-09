Боррель закликав використати заморожені валютні резерви РФ для відновлення України

Про це повідомляє Financial Times.

За його словами, країни ЄС мають розглянути питання про вилучення заморожених валютних активів російського центробанку для відновлення України після війни.

"Я дуже за, оскільки цей крок є абсолютно логічним", - сказав Боррель.

Як приклад, він навів ситуацію із замороженими у США активами Афганістану. У лютому 2022 року мільярди доларів було вилучено для гуманітарної допомоги афганському народу.

"Було б логічно розглянути аналогічні дії з резервами Росії. У нас є гроші в кишенях, і хтось повинен мені пояснити, чому можна так робити з афганськими грошима і не можна з російськими", - зазначив Боррель.

5 квітня США заблокували Росії можливість використати понад $600 млн валютних резервів у американських банках для виплат за суверенним боргом.

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