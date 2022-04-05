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США заблокували Росії можливість використати понад $600 млн для виплат за суверенним боргом

5 квітня, 2022 вiвторок
11:18
Економіка гроші, долари

Сполучені Штати заборонили уряду Росії виплатити власникам свого суверенного боргу понад 600 мільйонів доларів із резервів американських банків, таким чином посилюючи тиск на Москву та зменшуючи їх доларові запаси

Про це пише Reuters.

Відповідно до санкцій, запроваджених після вторгнення Росії в Україну 24 лютого, валютні резерви російського центрального банку в фінансових установах США були заморожені.

Але міністерство фінансів дозволяло уряду Росії використовувати ці кошти для здійснення купонних платежів по суверенному боргу, номінованого в доларах, у кожному окремому випадку.

За словами представника Мінфіну США, у понеділок, оскільки настав найбільший із платежів, включаючи 552,4 млн доларів основного платежу за облігаціями зі строком погашення, уряд США вирішив припинити доступ Москви до заморожених коштів.

У понеділок також мав бути сплачений купонний платіж на суму 84 млн доларів США за суверенними доларовими облігаціями 2042 року.

Речник сказав, що цей крок мав змусити Москву прийняти важке рішення щодо того, чи використовуватиме вона долари, до яких має доступ, для виплат за боргом чи для інших цілей, включаючи підтримку своїх військових зусиль.

Росії загрожує історичний дефолт, якщо вона вирішить цього не робити.

"Росія повинна вибрати між вичерпанням цінних доларових резервів, що залишилися, тут або надходженням нових надходжень, або дефолтом", - сказав речник.

JPMorgan Chase & Co (JPM.N), яка до цього часу обробляла платежі як банк-кореспондент, була зупинена Мінфіном, повідомило джерело, знайоме з цим питанням.

Банк-кореспондент обробляє купонні виплати з Росії, відправляючи їх платіжному агенту для розповсюдження закордонним власникам облігацій.

У країни є 30-денний пільговий період для здійснення платежу, повідомило джерело.

  • Відзначимо, цього тижня США оголосять про нові санкції проти Росії

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санкції
РФ
війна з Росією
США
долари
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