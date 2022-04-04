США анонсували нові санкції проти РФ

Про це заявив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван, передає СNN.



"Ви можете очікувати подальших оголошень про санкції цього тижня" - сказав він на брифінгу.



Салліван додав, що США узгоджують із союзниками та партнерами параметри нових обмежень.



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