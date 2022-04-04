США анонсували нові санкції проти РФ
США оголосять про нові санкції проти Росії цього тижня
Про це заявив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван, передає СNN.
"Ви можете очікувати подальших оголошень про санкції цього тижня" - сказав він на брифінгу.
Салліван додав, що США узгоджують із союзниками та партнерами параметри нових обмежень.
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