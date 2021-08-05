Боррель звинуватив режим Лукашенка у порушенні олімпійського перемир'я через намагання вивезти Тимановську до Білорусі

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.



"Заспокоївся, побачивши, що спортсменка Христина Тимановська безпечно прибула до Польщі",- пише політик.



Він зазначив, що ще одна горда білоруска була змушена втекти зі своєї країни через дії режиму Лукашенко та порушення Олімпійського перемир’я.

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