Боррель звинуватив режим Лукашенка у порушенні олімпійського перемир'я через намагання вивезти Тимановську до Білорусі
Іспанський політик Жозеп Боррель звинуватив режим Лукашенка у порушенні правил олімпійського перемир'я
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Заспокоївся, побачивши, що спортсменка Христина Тимановська безпечно прибула до Польщі",- пише політик.
Він зазначив, що ще одна горда білоруска була змушена втекти зі своєї країни через дії режиму Лукашенко та порушення Олімпійського перемир’я.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.86
Купівля 26.86Продаж 27.08
-
EUR
Купівля 31.7Продаж 32.06
- Актуальне
- Важливе