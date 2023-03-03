"Борусія" перемогла "Лейпциг" і відірвалась від "Баварії" у Бундеслізі
У 23-му турі чемпіонату Німеччини з футболу дортмундська "Борусія" перемогла "Лейпциг"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Борусії" з рахунком 2:1. За дортмундців голами відзначилися Марко Ройс та Емре Джан. За "Лейпциг" єдиний м'яч забив Еміль Форсберг.
У турнірній таблиці Бундесліги "Борусія" з 49 очками відірвалась від "Баварії" на 3 бали, проте у мюнхенців 1 матч у запасі. "Лейпциг" - четвертий - 42 набраних пункти.
Чемпіонат Німеччини
23-й тур
3 березня
"Борусія Дортмунд" - "Лейпциг" 2:1
Голи: Ройс, 21 (пен.), Джан, 39 - Форсберг, 74
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