"Борусія" перемогла "Лейпциг" і відірвалась від "Баварії" у Бундеслізі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Борусії" з рахунком 2:1. За дортмундців голами відзначилися Марко Ройс та Емре Джан. За "Лейпциг" єдиний м'яч забив Еміль Форсберг.

У турнірній таблиці Бундесліги "Борусія" з 49 очками відірвалась від "Баварії" на 3 бали, проте у мюнхенців 1 матч у запасі. "Лейпциг" - четвертий - 42 набраних пункти.

Чемпіонат Німеччини

23-й тур

3 березня

"Борусія Дортмунд" - "Лейпциг" 2:1

Голи: Ройс, 21 (пен.), Джан, 39 - Форсберг, 74