Боснія і Герцеговина відмовилася від товариського матчу зі збірною Росії з футболу
Збірна Боснії і Герцеговини відмовилася від проведення товариського матчу з Росією, який мав відбутися 19 листопада
Про це повідомляє BiHfootball у twitter.
За інформацією видання, Футбольний союз Боснії і Герцеговини вирішив відмовитися від гри з Росією та провести в 17 листопада в Дубаї зустріч зі збірною Марокко.
Матч між росіянами та боснійцями мав відбутися 19 листопада у Санкт-Петербурзі.
Росіяни запропонували суперникам за гру 200 тис. євро та пообіцяли компенсувати витрати на проїзд і проживання.
Боснія і Герцеговина могла стати першою європейською збірною, яка погодилася зіграти з росіянами після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Збірну Росії та тамтешні клуби відсторонили від усіх офіційних міжнародних змагань.
- 9 вересня стало відомо, що збірна Боснії і Герцеговини у Санкт-Петербурзі проведе товариську зустріч з Росією.
- Одразу після цього лідер збірної Боснії і Герцеговини Міралем П'яніч заявив, що виступає проти гри із Росією.
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