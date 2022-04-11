Бояться диверсій: росіяни готуються до партизанської війни у прикордонних з Україною областях, - Міноборони

Про це повідомило Головне управління Міноборони України у Телеграм, опублікувавши відповідний документ російського оборонного відомства.



"Міністерство транспорту РФ зобов’язує забезпечити взаємодію російської залізниці з МВС та ФСБ. Підвищені заходи безпеки пов’язані з "загрозою втручання в роботу об'єктів транспортної інфраструктури, що знаходяться на кордонах Ростовської області та Краснодарського краю", – зазначили в Міноборони України.



Росія запроваджувала контрдиверсійні заходи на своїй залізниці на початку агресії проти України, та вони діяли лише короткий час – агресор розраховував на бліц-криг. Коли ж "план А" провалився, такі заходи постійно продовжують через загрозу диверсій від так званих рейкових партизан.



У Міноборони України пояснюють, що нещодавні вибухи поблизу Бєлгорода на місцевій нафтобазі та складах боєприпасів посіяли паніку і в сусідніх російських регіонах. Цим покладено початок партизанській війні та перенесенню бойових дій на територію РФ.



Відтак, "рейкові партизани" цілеспрямовано виводять з ладу російське залізничне сполучення з Україною. Це ускладнює доставку підкріплення в зону бойових дій.

Нагадаємо, білоруські партизани зупиняють російські поїзди та нищать техніку окупантів.

РФ переміщує війська до Бєлгородської й Воронезької областей для перегрупування та завершує відновлення боєздатності у Брянській і Курській областях.

Ракета, що розірвалася під Бєлгородом, прилетіла з Росії, а не з України.

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