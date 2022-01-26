"Бояться, що від їхньої зброї будуть гинути солдати РФ": Німеччина хоче заховати свою позицію про ненадання озброєння Україні за рішенням НАТО, - політаналітик

Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.



"НАТО не ухвалювало такого рішення і кожна національна держава має право приймати це рішення (про постачання зброї Україні, - ред) самостійно. Члени НАТО не делегують свій суверенітет вищим органам, вони беруть участь у ухваленні будь-якого рішення. Це ЄС, де є Європарламент та Єврокомісія. В НАТО всі рішення приймаються за одним столом, де є всі учасники і кожен з них має право вето на це рішення. Те рішення, яке пропонують німці - воно не приймалося", - сказав Горбач.



На його думку, "німецьке керівництво хотіло б сховатися за цим спільним рішенням, щоб приховати свою власну позицію, бо в Німеччині зараз відбувається велика переоцінка цінностей".



"Дуже сильно тисне суспільство, експерти і союзники, як по НАТО, так і по ЄС. Їхня позиція змінюється з вдаваної нейтральності і риторичного засудження, до того, що вони повинні надавати Україні якусь військову допомогу", - додав експерт.



За словами Горбача, Україна через тиск на Німеччину змушує її дещо змінити своє позиціювання в російсько-українській війні.



"Ми змушуємо стати Німеччину на сторону жертви російської агресії, тобто України, а не вдавати, що це історія до якої вони не мають жодного морального стосунку. Німці бояться, що від їхньої зброї, навіть не їхніми руками, будуть гинути якісь російські солдати. Але якщо ці російські солдати - агресори і від їхньої російської зброї гинуть українські громадяни, то німці на це закривають очі", - підсумував він.





Міністр економіки і віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що питання про постачання зброї Україні має вирішуватися в рамках НАТО.