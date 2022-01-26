Рішення про постачання зброї Україні має прийматися в рамках НАТО, - віцеканцлер Німеччини

Про це повідомляє UrduPoint.



"Питання про постачання зброї в Україну обговорюється в рамках партнерства НАТО, і це правильний спосіб зробити це зараз", - заявив Габек.



Віцеканцлер додав, що перегляд закону про експорт зброї допоможе схвалювати постачання без інших осіб.



"У коаліційній угоді твердо сказано про необхідність по-новому сформулювати і відрегулювати закон про експорт озброєнь. І ми це зробимо. І потім закон буде вирішувати, які постачання слід надалі схвалювати", - сказав він.



Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачатиме Україні зброю, а російську агресію спробує зупинити дипломатичним шляхом.

21 січня Німеччина заборонила Естонії постачати зброю в Україну.

22 січня Дмитро Кулеба заявив, що спроби України отримати зброю через систему закупівель НАТО блокують Німеччина та Нідерланди. Він також сказав: "українська громадськість негативно сприйняла відмову ФРН постачати зброю Україні".

26 січня міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина доставить Україні 5 тис. військових шоломів.