Рішення про постачання зброї Україні має прийматися в рамках НАТО, - віцеканцлер Німеччини
Міністр економіки і віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що питання про постачання зброї Україні має вирішуватися в рамках НАТО
Про це повідомляє UrduPoint.
"Питання про постачання зброї в Україну обговорюється в рамках партнерства НАТО, і це правильний спосіб зробити це зараз", - заявив Габек.
Віцеканцлер додав, що перегляд закону про експорт зброї допоможе схвалювати постачання без інших осіб.
"У коаліційній угоді твердо сказано про необхідність по-новому сформулювати і відрегулювати закон про експорт озброєнь. І ми це зробимо. І потім закон буде вирішувати, які постачання слід надалі схвалювати", - сказав він.
- Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачатиме Україні зброю, а російську агресію спробує зупинити дипломатичним шляхом.
- 21 січня Німеччина заборонила Естонії постачати зброю в Україну.
- 22 січня Дмитро Кулеба заявив, що спроби України отримати зброю через систему закупівель НАТО блокують Німеччина та Нідерланди. Він також сказав: "українська громадськість негативно сприйняла відмову ФРН постачати зброю Україні".
- 26 січня міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина доставить Україні 5 тис. військових шоломів.
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