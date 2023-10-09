Бойовики ХАМАС запустили 100 ракет по Ашкелону, постраждала дитина

Про це пишуть Times of Israel та CNN.

Зазначається, що ракети були випущені по прибережному місту у відповідь на те, що Армія оборони Ізраїлю "націлилася на їхні безпечні будинки", повідомила Бригада Іззедіна аль-Кассама.

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Одна з ракет влучила у триповерхову будівлю. На цей час відомо про постраждалу 8-річну дитину. Вона отримала поранення середньої тяжкості та була доставлена ​​в лікарню.

Події в Ізраїлі

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна знаходиться "у стані війни".

Для ударів по командним пунктам палестинців ЦАГАЛ активно задіював авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.

Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".