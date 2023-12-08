БПЛА, гранатомети та боєприпаси: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Про це йдеться на сайті Федерального уряду Німеччини.

До нового пакета військової допомоги від Німеччини увійшли:

одна система розвідки LUNA NG

10 розвідувальних БПЛА Vector із запасними частинами

6 прикордонних патрульних автомобілів

8 вантажівок Mercedes-Benz Zetros

30 гранатометів GMG

250 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм

100 тисяч аптечок і медичні матеріали

"Фінансування ініціативи з розбудови безпекового потенціалу становить 5,4 млрд євро на 2023 рік та додаткові дозволи на взяття зобов'язань у наступні роки на суму 10,5 млрд євро. Ці кошти будуть використані в першу чергу на військову допомогу Україні", - йдеться на сайті уряду.