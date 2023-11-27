Німеччина надає 300 млн євро для підтримки української енергомережі
Німеччина надасть Укренерго 300 млн євро на ремонт і модернізацію енергомережі
Про це написав у соцмережі X (колишній твіттер) посол Німеччини в Україні Мартін Єґер.
"Ґрунтуючись на нашому довготривалому партнерстві, Німеччина надає Укренерго понад 300 млн євро на ремонт та модернізацію енергомережі. Укренерго є одним з основних бенефіціарів нашого внеску у розмірі 200 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України. Разом ми підтримуємо світло", – написав він.
Також пан Єґер повідомив про "плідну розмову з міністром енергетики Галущенком". Він зазначив, що Німеччина вже виділила понад 625 млн євро на підтримку української енергосистеми. І запевнив, що ще більше допомоги – у процесі підготовки.
"Окрім вкрай необхідної допомоги на ремонт, ми збільшуємо нашу підтримку розвитку децентралізованої енергетики", – уточнив посол.
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