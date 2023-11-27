Окупанти впʼяте за місяць обстріляли одну з прифронтових ТЕС ДТЕК

Про це повідомляє ДТЕК.

Зазначається, що внаслідок обстрілу без світла опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією. Однак, на щастя, обійшлося без постраждалих.

На ТЕС також зафіксували серйозне пошкодження обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання.

У ДТЕК наголосили, що за останній понад місяць це вже пʼята російська атака на одну з прифронтових теплоелектростанцій компанії.