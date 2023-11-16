РФ атакувала теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні: є серйозні пошкодження

Про це повідомляє ДТЕК.

"Російські терористи знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні. Через обстріли окупантів на ТЕС серйозно пошкоджено обладнання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що люди не постраждали. Крім цього, наразі без світла та води залишається один з населених пунктів поруч зі станцією.

"Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та вночі оперативно відновили енергопостачання", - додали в ДТЕК.