РФ атакувала теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні: є серйозні пошкодження
Російські окупанти вкотре вдарили по теплоелектростанції ДТЕК у прифронтовому регіоні. Унаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання
Про це повідомляє ДТЕК.
"Російські терористи знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні. Через обстріли окупантів на ТЕС серйозно пошкоджено обладнання", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що люди не постраждали. Крім цього, наразі без світла та води залишається один з населених пунктів поруч зі станцією.
"Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та вночі оперативно відновили енергопостачання", - додали в ДТЕК.
- 30 жовтня російські війська також обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні України. Без світла та води залишилися мешканці одного з населених пунктів поряд з ТЕС.
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